ИА «Ореанда-Новости». «Газпром» видит колоссальную поддержку «Северного потока-2» в со стороны европейских стран.

Глава «Газпром экспорт» Елена Бурмистрова заявила, что «Газпром» видит поддержку «Северного потока-2» в Европе. Проект поддерживают как инвесторы, так и правительства европейские стран, которые заинтересованы в успешном завершении строительства проекта. Об этом Бурмистрова рассказал в ходе дня инвестора «Газпрома».

Бурмистрова отметила, что данная поддержка даёт силы для того, чтобы верить в светлое будущее.

Также глава «Загпром экспорта» подчеркнула, что завершение данного проекта имеет большое значение для энергетической безопасности в Европе. Поэтому страны принимают активное участие в работе над проектом.

Во время Дня инвестора прошла презентация «Газпрома», в которой сообщается, что запуск «Северного потока-2» должен состояться в конце 2020 года.