ИА «Ореанда-Новости» Информационное агентство MEHR сообщило, что в Иране приступили к строительству второго энергоблока атомной электростанции «Бушер». В процессе участвуют специалисты из России.

Указывается, что агрегат будет введён в эксплуатацию через 6 лет. Третий энергоблок станции будет введён в строй через 8 лет. Если всё пойдёт по плану, новые устройства существенно повысят долю атомной энергии в электроснабжении ближневосточной страны. В настоящее время она составляет скромные 2,7 %.

Осенью 2014 года Москва и Тегеран утвердили договор о строительстве второго и третьего энергоблоков АЭС «Бушер». На них будут задействованы реакторные установки российского проекта ВВЭР-1000, которые соответствуют самым высоким требованиям безопасности.