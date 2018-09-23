ИА ОРЕАНДА-НОВОСТИ Дмитрий Песков – пресс-секретарь президента России – отметил, что Россия имеет возможность самостоятельно построить газопровод «Северный поток-2».



Изначально президент страны Владимир Путин на встрече с Ангелой Меркель – канцлером Германии – подчеркнул, что РФ полностью осуществит финансирование проекта «Северный поток-2», если Соединенные Штаты Америки введут дополнительные санкции против строительства газопровода.



«У России есть такая возможность, но мы надеемся, что такое хулиганство не случится», — сказал Песков.



Газета Süddeutsche Zeitung опубликовала в субботу, 22 сентября, официальное заявление Владимира Владимировича. Президент РФ с уверенностью подчеркнул, что если зарубежным инвесторам будут грозить санкции США, Россия готова самостоятельно финансировать строительство газопровода.

На сегодняшний день реализацией проекта занимается консорциум Nord Stream 2 AG, в которую входит немецкий концерн Uniper, французская Engie, австрийская OMV, британо-нидерландская Royal Dutch Shell и дочерняя компания группы BASF Wintershall. Компании «Газпром» принадлежит основная доля – 51% консорциума

Консорциум как форма организации бизнеса представляет собой временное объединение независимых компаний с целью осуществления предпринимательской деятельности.

В августе, немецкий партнер по строительству газопровода отметил, что существует вероятность прекращения участия в проекте «Северного потока-2», если Вашингтон введет ограничения. Директор корпорации сказал, что компания «не может рисковать и подвергать себя американским санкциям».

Напомним, что газопровод «Северный поток – 2» пройдет от побережья РФ до Германии по дну Балтийского моря. Цель проекта – обеспечить надежные поставки российского газа в Европу. Следует отметить, что Германия и Финляндия уже начала укладку линии. Данный проект получил поддержку большинства стран Европы, за исключением Прибалтики, Польши и Украины. Недовольство США связано с желанием продавать в Европу собственный газ.



