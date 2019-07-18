ИА «Ореанда-Новости» Министр иностранных дел России Сергей Лавров в интервью немецкой газете Rheinische Post от имени российских властей выразил надежду, что Дания откажется от конфронтации в отношении строительства газопровода «Северный поток – 2».

Дипломат выразил сожаление в связи с тем, что Копенгаген занял политизированную позицию, которая выражается в том, что датские власти задерживают выдачу разрешения на прокладку газопровода в своей исключительной экономической зоне. Лавров подчеркнул, что это противоречит принципам международного морского права, которые допускают оборудование объектов энергетической инфраструктуры в акваториях. Дипломат также напомнил, что Дания является единственным занявшим подобную позицию государством среди тех, через земли и воды которых запланировано прохождение «Северного потока – 2».