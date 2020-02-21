ИА «Ореанда-Новости». Глава Белоруссии рассказал о «неожиданном предложении» по поставкам нефти, которое сделал Путин.

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил на встрече с губернатором Архангельской области России Игорем Орловым. Лукашенко рассказал, что Путин предложил Белоруссии новый способ компенсации доходов, которые выпадают из белорусского бюджета из-за российского налогового манёвра.

Как сообщил Лукашенко, Путин предложил компенсировать за свой счёт потери Белоруссии. Так, если в прошлом году Минск получил от пошлины миллиард долларов, а в этом году получит лишь 700 миллионов долларов из-за действий российской стороны, то Москва намерена возместить эти 300 миллионов долларов. Одним из инструментов компенсации предложена премия нефтяным компаниям, добавил президент Белоруссии.



