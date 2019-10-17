17.10.2019, 23:25
ЛУКОЙЛ будет выплачивать дивиденды 2 раза в год
ИА «Ореанда-Новости». Советом директоров ЛУКОЙЛа было принято решение о выплате дивидендов раз в полугодие.
Размер выплаты будет составлять 100% и более от свободных денежных средств, располагающихся на счёте компании. Дивиденды не будут выплачиваться только по акциям, которые находятся в распоряжении ЛУКОЙЛа. Выплаты по ним будут оставаться в фирме, но будут включены в расчёт процентного соотношения между количеством акций и выплачиваемыми суммами.
Сумма дивидендов будет рассчитываться по полугодовой и годовой консолидированным отчётностям. По мнению экспертов, таким образом, ЛУКОЙЛ хочет привлечь дополнительных акционеров.
Размер выплаты будет составлять 100% и более от свободных денежных средств, располагающихся на счёте компании. Дивиденды не будут выплачиваться только по акциям, которые находятся в распоряжении ЛУКОЙЛа. Выплаты по ним будут оставаться в фирме, но будут включены в расчёт процентного соотношения между количеством акций и выплачиваемыми суммами.
Сумма дивидендов будет рассчитываться по полугодовой и годовой консолидированным отчётностям. По мнению экспертов, таким образом, ЛУКОЙЛ хочет привлечь дополнительных акционеров.
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
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