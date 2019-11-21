ИА «Ореанда-Новости» Заместитель председателя правительства России Дмитрий Козак сообщил, что эксплуатация строящегося газопровода «Северный поток – 2» начнётся в середине 2020 года.

Ранее глава министерства энергетики РФ Александр Новак говорил, что поставки топлива по «Северному потоку – 2» могут начаться в течение ближайших месяцев. «Может быть, и в этом году будут стараться сделать. В зависимости от графика реализации этого проекта посмотрим, как сейчас будет восстановлено продолжение строительства и дальше скорости достройки, различные вопросы, касающиеся пусконаладки, заполнения трубы», – сказал политик.

«Северный поток – 2» проходит по акватории Балтийского моря, он соединяет российских поставщиков с потребителями в странах Европы. Учредителем и владельцем контрольного пакета акций компании-оператора проекта Nord Stream 2 AG является российская компания «Газпром». В состав консорциума входят французская, австрийская, британско-нидерландская компании, а также два предприятия из Германии.