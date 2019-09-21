ИА «Ореанда-Новости» Пресс-служба компании «Нафтогаз Украины» сообщила, что на предприятии рассчитали тарифы на транзит российского топлива в Европу через газотранспортную систему страны. Подсчёты произведены на ближайшие 5 лет с учётом объёма бронирования мощности.

Тариф на период с 2020 по 2024 год в случае бронирования 60 миллиардов кубометров транзитных мощностей составит 3,21 доллара за 1 тысячу кубометров на 100 километров, при бронировании 90 миллиардов кубометров – 2,56 доллара.

19 сентября в Брюсселе состоялись трёхсторонние переговоры по транзиту газа с участием представителей России, Украины и Европейской комиссии. Министр энергетики РФ Александр Новак заявил, что встреча прошла конструктивно.