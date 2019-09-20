ИА «Ореанда-Новости» Глава Минэнерго России Александр Новак заявил журналистам о готовности Москвы доказать украинским властям, что для них будут выгодны прямые поставки российского газа.

19 сентября в Брюсселе прошли консультации о поставках газа с 2020 года с участием представителей России, Украины и Европейского союза.

Новак отметил, что бронировать мощности Украины для транзита топлива можно как в краткосрочной, так и в долгосрочной перспективе. Министр заверил, что европейским потребителям «будут своевременно поставлены объёмы в соответствии с контрактными условиями», для чего можно «использовать на экономически целесообразных условиях газотранспортную систему Украины». Новак указал на то, что для Киева в первую очередь важны «экономический эффект и эффективность», и сказал, что российская сторона готова обосновать их, «доказать, что более выгодно покупать газ напрямую».