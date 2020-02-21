ИА «Ореанда-Новости». Александр Новак рассказал, что предлагает Россия Белоруссии по ценам на нефть.

Министр энергетики России Александр Новак заявил, что Россия сделала Белоруссии предложение по ценам на нефть. Министр рассказал, что Москва предложила постепенно снижать премию к цене на нефть. Об этом сообщила пресс-служба Минэнерго.

Новак заявил, что Минску был предложен специальный подход, который должен помочь частично компенсировать эффект от уменьшения экспортной пошлины. Предлагается ежегодно снижать премию примерно на два доллара за тонну.

Министр энергетики добавил, что предложения об изменении формулы ценообразования были доведены до коллег в Белоруссии.

У России и Белоруссии возникает множество споров, источником которых являются поставки нефти. Главное препятствие – отсутствие соглашения о компенсации потерь от российского налогового манёвра.