ИА «Ореанда-Новости». Партия Порошенко заявила об угрозе нацбезопасности Украины в сделке с «Газпромом».

Во фракции «Европейская солидарность» считают, что Украине не стоит заключать договор с «Газпромом». Депутат Верховной рады от партии заявил, что на кону стоит национальная безопасность. Владимир Арьев высказал свою точку зрения в Facebook.

По мнению депутата, в контракте не должно быть и речи о прямых поставках российского газа на Украину. Арьев подчеркнул, что этот вопрос вышел за рамки бизнеса. Объёмы транзита по оговорённой сторонами цене должны быть больше, чем выходит сейчас.

Также депутат отметил, что необходимо указать в контракте гарантии выполнения соглашения Россией. Ответственность РФ стоит указать отдельным пунктом, определить её в цифрах и штрафных санкциях, добавил он.