ИА «Ореанда-Новости» Андрей Герус, представитель президента Украины Владимира Зеленского в правительстве, заявил, что предстоящий отопительный сезон чреват значительными сложностями из-за недостатка запасов угля и споров с российской компанией «Газпром».

Политик сказал, что власти страны провели «острую дискуссию» с крупными теплоэнергетическими предприятиями, при этом их представителям было указано на невозможность использования дефицита угля в качестве аргумента для «шантажа» в целях увеличения тарифов. Помимо этого Герус отметил, что на состояние рынка газа в стране могут повлиять споры с «Газпромом», касающиеся договора о транзите топлива.

Срок действия контракта на транзит газа через территорию Украину истекает 31 декабря 2019 года. На это же время запланирован запуск второй нитки газопровода «Северный поток – 2». В конце июля глава Минэнерго Александр Новак сообщил, что Россия предложила киевским властям пролонгировать договор ещё на год.