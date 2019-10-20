ИА «Ореанда-Новости». Об этом министр финансов Антон Силуанов сообщил в интервью телеканалу CNBC.

Российская сторона всегда была и будет за стабильность цен на нефть. Однако ряд мер для уменьшения ущерба от изменений стоимости нефти всё же приняла.

На данный момент цены Россию устраивают. Цены, конечно, могут повыситься, если одна из стран-поставщиков введёт ограничение на поставки или снизит добычу. Но скорее всего, такой подъём долго не продлится.

Для страны главная задача в том, чтобы снизить зависимость цен на российскую нефть от мировых тарифов. Поэтому в бюджет заложена стоимость нефти в 42 доллара за баррель.

Кроме того, он поделился, что у России накоплено достаточно «золотых запасов». Они позволят в течение трёх лет без происшествий выполнять свои обязательства перед другими странами.