ИА «Ореанда-Новости» . Четыре нефтяных компании России начали оформлять маршрутные поручения по поставкам нефти на белорусские нефтеперерабатывающие заводы в апреле. Об этом сообщил официальный представитель «Транснефти» Игорь Демин.

«Начали оформляться первые маршрутные поручения», - сказал Демин, добавив, что документы начали оформлять четыре компании, которые являлись традиционными поставщиками нефти на НПЗ Белоруссии.

В четверг компания «Роснефть» сообщила, что подписала контракты на поставку нефти с белорусскими НПЗ, поставки будут осуществляться на озвученных компанией ранее условиях - с премией в 5 долларов за тонну. Всего компании РФ подали заявки на поставку нефти в апреле в Белоруссию в объёме около 1 миллиона тонн.