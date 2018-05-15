15.05.2018, 23:57
"Северный поток - 2" будет запущен в эксплуатацию в конце 2019 или в начале 2020 года
ОРЕАНДА-НОВОСТИ. В ходе своего выступления на газовой конференции Flame, один из топ-менеджеров Nord Stream 2 AG Рейнхард Онтид заявил, что строящийся в настоящее время газопровод "Северный поток - 2" будет запущен в эксплуатацию в конце 2019 или в начале 2020 года.
"Работа газопровода начнется в конце 2019 - начале 2020 года", - отметил коммерческий директор компании, добавив, что ожидает получения всех оставшихся разрешений в течение следующих месяцев, что соответствует текущему графику строительства.
Газопровод "Северный поток - 2" состоит из двух ниток, способных передавать более 55 миллиардов кубических метров газа каждый год из России к побережью ФРГ по дну Балтийского моря.
Необходимость согласования прокладки газопровода связана с тем, что его маршрут проходит помимо России и Германии, через исключительные экономические зоны ряда европейских стран, в том числе Дании, Финляндии и Швеции.
Помимо ФРГ, которая подтвердила правильность всех необходимых документов 31 января текущего года, аналогичное разрешение также выдала Финляндия. "Процедуры получения разрешений в других странах вдоль маршрута газопровода – России, Швеции и Дании, идут по графику", - говорится в сообщении на сайте компании Nord Stream 2 AG.
"Работа газопровода начнется в конце 2019 - начале 2020 года", - отметил коммерческий директор компании, добавив, что ожидает получения всех оставшихся разрешений в течение следующих месяцев, что соответствует текущему графику строительства.
Газопровод "Северный поток - 2" состоит из двух ниток, способных передавать более 55 миллиардов кубических метров газа каждый год из России к побережью ФРГ по дну Балтийского моря.
Необходимость согласования прокладки газопровода связана с тем, что его маршрут проходит помимо России и Германии, через исключительные экономические зоны ряда европейских стран, в том числе Дании, Финляндии и Швеции.
Помимо ФРГ, которая подтвердила правильность всех необходимых документов 31 января текущего года, аналогичное разрешение также выдала Финляндия. "Процедуры получения разрешений в других странах вдоль маршрута газопровода – России, Швеции и Дании, идут по графику", - говорится в сообщении на сайте компании Nord Stream 2 AG.
Источник: Ореанда-Новости
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