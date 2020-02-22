ИА «Ореанда-Новости» . Американское деловое издание «The Wall Street Journal» опубликовало информацию о том, что власти Саудовской Аравии могут выйти из нефтяного союза с РФ из-за распространения эпидемии китайского коронавируса. В сообщении газета ссылается на свой источник в королевстве.

Эксперты и власти Саудовской Аравии выразили беспокойство по поводу стремительного распространения смертоносного заболевания. По их мнению, эпидемия может негативно сказаться на спросе и добыче ценного ресурса. При этом российская сторона нефтяного союза не видит достаточных оснований для сокращения добычи нефти.

Кроме того, в сообщении уточняется, что некоторые страны, включая Саудовскую Аравию, Объединённые Арабские Эмираты и Кувейт уже ведут переговоры, планируя совместно снизить добычу ресурса на 300 тысяч баррелей в день.