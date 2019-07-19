ИА «Ореанда-Новости» Представители компании «Нафтогаз Украины» сообщили, что суды Нидерландов и Люксембурга приняли решения об отклонении апелляций российской корпорации «Газпром» по делам о принудительном исполнении решения Стокгольмского арбитража на территории этих государств. Решения были приняты 8 и 19 июля.

В декабре 2017 года и феврале 2018 года Стокгольмский арбитраж вынес решения по спорам двух компаний, касающихся поставок газа на Украину и транзита топлива через её территорию. На «Газпром» была возложена обязанность выплатить «Нафтогазу» 2,56 миллиарда долларов. Российское предприятие обжаловало решение судей. Апелляционный суд округа Свеа в Швеции назначил рассмотрение дела на октябрь 2019 года.

Летом 2018 года «Нафтогаз» начал процесс принудительного взыскания присуждённой ему суммы через арест активов «Газпрома» в Швейцарии, Великобритании, Нидерландах и Люксембурге. Данные решения также были обжалованы российской стороной.