ИА «Ореанда-Новости» . Мировые цены на нефть продолжают падать, при этом нефть марки «Brent «дешевеет более чем на 5 процентов. Об этом свидетельствуют данные торгов на 27 марта 2020 года.

Цена майских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки «Brent» опускается на 5,58%, до 24,8 доллара за баррель, майских фьючерсов на нефть марки «WTI» - на 4,34%, до 21,62 доллара за баррель.

Снижение цен на нефть ускорилось в пятницу после того, как Министерство энергетики Саудовской Аравии сообщило, что королевство не обсуждает с РФ расширение числа участников ОПЕК+, а также не ведёт переговоров для балансировки нефтяного рынка.