ИА «Ореанда-Новости» Представитель президента в правительстве Украины Андрей Герус сообщил в одной из социальных сетей, что кабинет министров принял решение ввести специальные пошлины на топливо из России. Они затрагивают дизельное топливо, поступающее по газопроводам, а также сжиженный газ.

Политик отметил, что это совместное решение главы государства Владимира Зеленского и правительства и что оно было принято в качестве реакции на расширение экономических санкций, введённых российскими властями.

С 1 августа размер пошлины на дизельное топливо составит 3,75 %, с 1 октября – 4 %; на сжиженный газ – 1,75 % и 3% соответственно.