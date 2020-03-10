ИА «Ореанда-Новости». Дмитрий Песков оценил прочность экономики России. Пресс-секретарь президента заявил, что Россия обладает достаточным запасом прочности, чтобы нивелировать нынешнюю нестабильную экономическую ситуацию.

Песков напомнил, что Путин неоднократно напоминал всем, что у России есть возможность демпфировать временную нестабильность на фоне этой турбулентности и волатильности. О сокращении мирового спроса на нефть и нефтепродукты говорили уже давно.

«Это объективная данность», - добавил Песков. Он заявил, что все прогнозы о нестабильной динамике и волатильности сбылись.

6 марта страны ОПЕК+ не смогли прийти к соглашению касаемо сделки по сокращению добычи нефти. В результате, с 1 апреля будут сняты все ограничения по добыче нефти в странах, участвующих в альянсе. Затем появились новости, что Саудовская Аравия намерена увеличить добычу и дать скидки на нефть.