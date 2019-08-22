ИА «Ореанда-Новости» Издание «Коммерсантъ» со ссылкой на источники сообщило, что министерство финансов рассматривает возможность повышения налоговой нагрузки на российскую нефтяную отрасль. В числе рассматриваемых вариантов – увеличение ставки налога на добычу полезных ископаемых (НДПИ) в отношении нефти и введение НДПИ на попутный нефтяной газ.

В публикации указано, что данные меры могут быть приняты в целях компенсирования 600 миллиардов рублей, которых государственный бюджет лишится в случае предоставления налоговых льгот для Приобского месторождения, которое считается высокообводнённым, а его запасы – трудноизвлекаемыми.

Собеседники «Коммерсанта» указали на то, что нигде в мире попутный нефтяной газ не облагается налогом и что вводить НДПИ на побочный продукт абсурдно. Ещё один источник считает, что введение льгот способно привести к расколу в нефтяной отрасли.