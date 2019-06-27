ИА «Ореанда-Новости» Члены комитета по иностранным делам Палаты представителей Конгресса США единогласно высказались в поддержку проекта закона, который предусматривает введение новых санкций в отношении строящихся в Европе газопроводов «Северный поток – 2» и «Турецкий поток».

В случае принятия данного закона США введут ограничения против нескольких кораблей, которые принимают участие в оборудовании трубопроводов для экспорта российского газа. Автор инициативы Адам Кинзингер указал, что целью законопроекта против судов-трубоукладчиков является остановка строительства «Северного потока – 2» и «Турецкого потока». По его мнению, запланированные санкции способны «моментально остановить работу» по реализации данных проектов. Кинзингер также отметил, что предложенные санкции поддерживаются представителями как Республиканской, так и Демократической партии США.