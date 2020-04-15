ИА «Ореанда-Новости». В России зафиксировали снижение цен на бензин. Об этом свидетельствую данные Центрального диспетчерского управления топливно-энергетического комплекса.

Так, бензин марки АИ-92 подешевел в восьми федеральных округах. Самое большое снижение было зафиксировано в Сибирском федеральном округе, где бензин подешевел на 23 копейки и опустился до 40,73 рублей за литр. В среднем по стране стоимость топлива снизилась на четыре копейки.

Также изменилась цена на бензин марки АИ-95. Стоимость снизилась в семи федеральных округах и в среднем по стране опустилась на три копейки. Наибольшее снижение замечено в Сибири, где бензин подешевел на 13 копеек до уровня 43,26 рублей за литр.

Месяц назад произошёл срыв сделки ОПЕК+, что негативно повлияло на нефтяные котировки. Цены на нефть пережили крупнейшее падение за несколько десятилетий. В связи с этим во многих странах подешевел бензин, однако Россию данный процесс обошёл стороной, так как в государстве действует демпфер – механизм сглаживания цен, защищающий топливо от колебаний.