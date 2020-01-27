27.01.2020, 16:23
В США считают, что "Северный поток-2" остановился на годы
ИА «Ореанда-Новости». Американские санкции, которые вынудили компанию Allseas прекратить работы над проектом "Северный поток-2", в ближайшие годы будут не единственным препятствием. Об этом сделал заявление американский эксперт Джон Хербст, работающий на должности директора Евразийского центра Atlantic Council.
Хербст утверждает, что сегодня в мире нет судов, способных достроить газопровод, поэтому Россия приняла решение самостоятельно завершить проект, применив российские технологии.
Экспертом было также сказано, что через несколько лет РФ сможет создать подходящий для строительства данного проекта трубоукладчик, но за это время могут появиться другие сложности.
Накануне Хербст заявил о приостановке строительства "Северного потока-2" как минимум на 2 года. Он считает, что за это время на рынке Европы появится сжиженный природный газ из США, что вызовет усиление конкуренции.
Хербст утверждает, что сегодня в мире нет судов, способных достроить газопровод, поэтому Россия приняла решение самостоятельно завершить проект, применив российские технологии.
Экспертом было также сказано, что через несколько лет РФ сможет создать подходящий для строительства данного проекта трубоукладчик, но за это время могут появиться другие сложности.
Накануне Хербст заявил о приостановке строительства "Северного потока-2" как минимум на 2 года. Он считает, что за это время на рынке Европы появится сжиженный природный газ из США, что вызовет усиление конкуренции.
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
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