Об этом сделал заявление американский эксперт Джон Хербст, работающий на должности директора Евразийского центра Atlantic Council.Хербст утверждает, что сегодня в мире нет судов, способных достроить газопровод, поэтому Россия приняла решение самостоятельно завершить проект, применив российские технологии.Накануне Хербст заявил о приостановке строительства "Северного потока-2" как минимум на 2 года. Он считает, что за это время на рынке Европы появится сжиженный природный газ из США, что вызовет усиление конкуренции.