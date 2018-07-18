



ИА «Ореанда-Новости» . Прокуратура Республики Коми осуществила проверку объектов угледобывающего предприятия «Воркутауголь», в результате которой было выяснено, что должностные лица одного из объектов акционерного общества «Воркутауголь» системно грубо нарушали требования Трудового законодательства, а также правила охраны труда.

В спецпрокуратуру Коми поступило заявление о несоблюдении требований охраны труда на шахте «Заполярная», которая принадлежит угледобывающей компании «Воркутауголь». В ходе инициированной ревизии выяснилось, что на объекте происходят грубые нарушения кодекса об охране труда и промышленной безопасности.



Установлено, что некоторые работники двух участков шахты не снабжались средствами индивидуальной защиты вовремя. Кроме того, шахтёры угледобывающего объекта привлекались к труду в две смены, работая по 12 часов.



На основании этих данных были возбуждены дела об административных правонарушениях за несоблюдение требований охраны труда. Так как ответственными за следование правилам охраны труда и техники безопасности являются руководители проверяемых участков шахты, то дела были возбуждены в их отношении. Прокуратура предоставила материалы дел в Государственную инспекцию труда в Коми.



Надзорный орган вынес постановление о привлечении должностных лиц к административной ответственности и вменил им денежное наказание в размере 2500 рублей каждому.





Также было выяснено, что подобные правонарушения совершались и на других шахтах акционерного общества «Воркутауголь»: «Воркутинская», «Воргашорская», «Комсомольская», «Угольный разрез «Юнъягинский». На этих объектах были наказаны ещё 15 сотрудников.



Им были назначены штрафы по 2000 рублей.





Межрайонная прокуратура Воркуты по надзору за исполнением законов в угледобывающей отрасли вынесла предписание об устранении нарушений трудового кодекса Сергею Лихопуду, генеральному директору АО «Воркутауголь».



После рассмотрения данного документа дисциплинарные меры наказания были применены ещё к 150 работникам акционерного общества.





Напомним, что акционерное общество «Воркутауголь» является крупнейшей угледобывающей компанией России, входящей в состав горнодобывающей и металлургической компании «Северсталь».