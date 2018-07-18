18.07.2018, 08:24
В Воркуте за нарушение Трудового кодекса привлечены к ответственности более 160 работников угледобывающего предприятия
ИА «Ореанда-Новости». Прокуратура Республики Коми осуществила проверку объектов угледобывающего предприятия «Воркутауголь», в результате которой было выяснено, что должностные лица одного из объектов акционерного общества «Воркутауголь» системно грубо нарушали требования Трудового законодательства, а также правила охраны труда.
В спецпрокуратуру Коми поступило заявление о несоблюдении требований охраны труда на шахте «Заполярная», которая принадлежит угледобывающей компании «Воркутауголь». В ходе инициированной ревизии выяснилось, что на объекте происходят грубые нарушения кодекса об охране труда и промышленной безопасности.
Установлено, что некоторые работники двух участков шахты не снабжались средствами индивидуальной защиты вовремя. Кроме того, шахтёры угледобывающего объекта привлекались к труду в две смены, работая по 12 часов.
На основании этих данных были возбуждены дела об административных правонарушениях за несоблюдение требований охраны труда. Так как ответственными за следование правилам охраны труда и техники безопасности являются руководители проверяемых участков шахты, то дела были возбуждены в их отношении. Прокуратура предоставила материалы дел в Государственную инспекцию труда в Коми.
Надзорный орган вынес постановление о привлечении должностных лиц к административной ответственности и вменил им денежное наказание в размере 2500 рублей каждому.
Установлено, что некоторые работники двух участков шахты не снабжались средствами индивидуальной защиты вовремя. Кроме того, шахтёры угледобывающего объекта привлекались к труду в две смены, работая по 12 часов.
На основании этих данных были возбуждены дела об административных правонарушениях за несоблюдение требований охраны труда. Так как ответственными за следование правилам охраны труда и техники безопасности являются руководители проверяемых участков шахты, то дела были возбуждены в их отношении. Прокуратура предоставила материалы дел в Государственную инспекцию труда в Коми.
Надзорный орган вынес постановление о привлечении должностных лиц к административной ответственности и вменил им денежное наказание в размере 2500 рублей каждому.
Также было выяснено, что подобные правонарушения совершались и на других шахтах акционерного общества «Воркутауголь»: «Воркутинская», «Воргашорская», «Комсомольская», «Угольный разрез «Юнъягинский». На этих объектах были наказаны ещё 15 сотрудников.
Им были назначены штрафы по 2000 рублей.
Им были назначены штрафы по 2000 рублей.
Межрайонная прокуратура Воркуты по надзору за исполнением законов в угледобывающей отрасли вынесла предписание об устранении нарушений трудового кодекса Сергею Лихопуду, генеральному директору АО «Воркутауголь».
После рассмотрения данного документа дисциплинарные меры наказания были применены ещё к 150 работникам акционерного общества.
После рассмотрения данного документа дисциплинарные меры наказания были применены ещё к 150 работникам акционерного общества.
Напомним, что акционерное общество «Воркутауголь» является крупнейшей угледобывающей компанией России, входящей в состав горнодобывающей и металлургической компании «Северсталь».
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
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