ИА ОРЕАНДА-НОВОСТИ Компания, которая является оператором проекта «Северный поток-2», подтвердила информацию о том, что второе судно приступило к работе над трубопроводом.

Строительство на участке уже ведется судном Castoro Dieci (C10), теперь к работам приступило судно Audacia, которое принадлежит Allseas. Пока работы проводятся в территориальных водах Германии.



Начальная точка работы для Audacia расположена в конце траншеи, общая длина которой превышает тридцать километров. Судно будет прокладывать две нити газопровода длиной 38 километров поочерёдно (сначала будет проложена первая нить, затем вторая). Эта часть маршрута является одной из наиболее глубоководных.

Данные работы будут завершены в декабре 2018 года, что полностью соответствует графику строительства газопровода.

«Северный поток-2» является энергетическим проектом, в рамках которого запланировано строительство двух ниток газопровода. Трубы должны быть проложены вдоль Балтийского моря, проходя через территориальные воды или исключительные экономические территории приморских государств.

Официальное разрешение на строительство газопровода подтвердили Россия, Финляндия, Швеция и Германия. Для полноценной реализации проекта требуется разрешение Дании.

Ряд стран выступает категорически против строительства «Северного потока-2». Латвия, Литва и Польша уверены в том, что проект является политическим. Россия утверждает, что реализация проекта носит только экономический характер.



Украина уверена в собственных экономических потерях при разрешении транзита голубого топлива через территорию страны. Так, украинское правительство официально заявило, что будет требовать значительной финансовой компенсации при запуске «Северного потока-2».



США не поддерживают данный проект, так как правительство Трампа чувствует существенную конкуренцию. Ранее Вашингтон планировал экспортировать в Европу свой сжиженный природный газ.