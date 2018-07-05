ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Надвигается угроза очередной забастовки украинских шахтеров, как двадцать девять лет назад. Украине требуется выплатить долг работникам государственных шахт и обустроить новые.

Согласно заявлению депутата Александра Вилкула, есть вероятность повторного бунта шахтеров, с которым уже сталкивались двадцать девять лет назад. Украина имеет приличную по размерам задолженность перед работниками государственных шахт. Для этого требуется принять законопроект 8362, цель которого - выплата заработной платы шахтерам, а также - обустройство тех тридцати трех государственных шахт, которые еще не пригодны для эксплуатации. «Если ещё и они остановятся, то мы будем вынуждены покупать уголь не только в Пенсильвании, но и у какой-то Юмба-Юмбе», - сказал депутат.

Вилкул подверг Правительство Украины критике за то, что оно продолжает поддерживать угольную отрасль в Штатах, вместо того, чтобы развивать свою, в то время как украинские шахтеры голодают.

Член фракции «Оппозиционный блок» также возмутился, что Украина, являющаяся одной из стран с самым большим запасом угля, заказывает его у Америки и не может заплатить своим же работникам. «Завтра будет другой разговор, потому что люди, которые не боятся работать на глубине 1,5 км, придут под стены Верховной рады», - заявил Викул. Одновременно с этим главы «Нафтогаза» получают премии размером в миллиарды, а эта сумма, по подсчетам Александра, даже больше, чем долги перед работниками шахт.

Еще четыре года назад у Украины начались проблемы с финансовой поддержкой государственных шахт. Сейчас они все еще существуют, эту информацию подтвердил министр энергетики Игорь Насалик. На данный момент задолженность страны перед угледобытчиками составляет около четырехсот миллионов грн.