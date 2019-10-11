ИА "Ореанда-Новости" Сегодня и завтра на территории башкирской столицы будет организовано проведение сельскохозяйственных ярмарок. Их проведение приурочено празднованию Дню Республики Башкортостан.

По информации, предоставленной сотрудниками пресс-службы администрации города Уфы, жители смогут приобрести сельскохозяйственную продукцию по сниженным ценам. Кроме того, фермеры пообещали высокое качество привозимой на ярмарки продукции. Производитель сельхозпродукции уверяют, что в настоящее время недостаточно привезти на продажу обычные овощи, фрукты или другие товары. Например, все картофелины идеально круглые и ровные, в противном случае, из просто никто не купит. Несмотря на то, что тот же картофель можно приобрести повсеместно, качество продукции не всегда соответствует заявленной стоимости. Проведение такого рода сельскохозяйственных ярмарок – это возможность для жителей Уфы приобрести качественные продукты питания по оптимальной цене. Тем более фермеры заявили, что продают они по более низкой, чем обычно, цене.

По словам одной из участниц сегодняшней ярмарки Альбины Фархутдиновой, такие мероприятия являются неплохой помощью к труду фермеров. Она на протяжении последних десяти лет привозит молоко и молочные продукты. Альбина Фархутдинова также добавила, что в летнее время можно выручить до двенадцати тысяч рублей за два дня проведения торгов, осенью доходы снижаются до шести – семи тысяч рублей. Но и в этом случае это является хорошим подспорьем в хозяйстве сельхозпроизводителей.

В целом, фермеры отмечают, что в последнее время покупатели интересуются отечественными производителями, им становится важно, что продукты, купленные на ярмарке, производятся на территории Башкирии. Сельхозярмарки будут работать два дня: 11 и 12 октября. Начало их работы в десять утра, заканчивают фермеры в четыре часа дня.