ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Компактный кроссовер Hyundai Creta в октябре остался бестселлером в сегменте SUV на российском рынке. В прошлом месяце реализация этой модели выросла на 16% и составила 6460 автомобиля.

Второе место удерживает Renault Duster, на котором остановили свой выбор 4054 покупателя (+17%). На третью строчку вышел Toyota RAV4 с показателем 3005 проданных автомобилей (+19%). Далее идёт внедорожник Chevrolet Niva, разошедшийся тиражом 2977 экземпляров (+25%). Замыкает пятёрку самых популярных SUV в России по-прежнему LADA 4x4, чьи продажи составили 2877 машин (+10%).

В ТОП-10 бестселлеров сегмента SUV по итогам октября также вошли Renault Kaptur (2772 шт., +14%), Volkswagen Tiguan (2662 шт., +83%), KIA Sportage (2068 шт., +9%), Mitsubishi Outlander (1847 шт., +91%) и Mazda CX-5 (1790 шт., +33%).