Nissan Leaf 2018 года получит 3 вида круиз-контроля
23.09.2017, 17:32
ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Мировая премьера электрокара второго поколения состоялась 6 сентября 2017 сразу в двух городах – Токио и Лос-Анджелесе. В октябре новинка появится на японском авторынке, а уже в начале 2018 года Nissan Leaf поступит в продажу в США и Европе.
Новый Nissan получил обновлённый дизайн снаружи и внутри, "умную" электронную начинку от Google и Apple, а также новые возможности основной и дополнительной систем активной безопасности. Автомобиль будет иметь три стандартные комплектации (базовая S, среднего уровня SV и топовая SL), в зависимости от которых предлагается три различных вида круиз-контроля.
Базовая комплектация S получит стандартный круиз-контроль, наиболее известный водителям в последние 20 лет, который позволяет задавать скорость автомобиля на трассе и экономитm энергию за счёт постоянных корректировок.
Следующие два варианта комплектации – SV и SL – оснащены адаптивным круиз-контролем, который использует датчики направления движения и алгоритм управления, чтобы поддерживать безопасную дистанцию между Nissan Leaf и едущим впереди автомобилем. Хотя водитель уже не должен нажимать педаль для разгона или торможения, он, тем не менее, всё ещё должен управлять своим автомобилем.
Третий вариант круиз-контроля входит в состав техпакета, который предлагается дополнительно только для комплектаций SV и SL. Этот комплекс получил название ProPilot и это, фактически, смесь адаптивного круиз-контроля из предыдущих комплектаций с системой управления в пределах полосы. ProPilot разгоняет, тормозит и управляет электрокаром при скорости от 30 до 144 км/ч. Кроме того, в его состав входит система ProPilot Park – полноценный автономный парковщик, умеющий ставить автомобиль перпендикулярно, параллельно и по диагонали (причём и при переднем, и при заднем ходе).
Такая помощь водителю классифицируется как II уровень автономности для беспилотников из пяти возможных на сегодняшний день. Аналогичные функции уже встроены в системы Tesla Autopilot и SuperCruise Cadillac.
Как уже отмечал АВТОСТАТ, выход на рынок нового Nissan Leaf несомненно, будет способствовать увеличению продаж электромобилей в США и Европе.
Новый Nissan получил обновлённый дизайн снаружи и внутри, "умную" электронную начинку от Google и Apple, а также новые возможности основной и дополнительной систем активной безопасности. Автомобиль будет иметь три стандартные комплектации (базовая S, среднего уровня SV и топовая SL), в зависимости от которых предлагается три различных вида круиз-контроля.
Базовая комплектация S получит стандартный круиз-контроль, наиболее известный водителям в последние 20 лет, который позволяет задавать скорость автомобиля на трассе и экономитm энергию за счёт постоянных корректировок.
Следующие два варианта комплектации – SV и SL – оснащены адаптивным круиз-контролем, который использует датчики направления движения и алгоритм управления, чтобы поддерживать безопасную дистанцию между Nissan Leaf и едущим впереди автомобилем. Хотя водитель уже не должен нажимать педаль для разгона или торможения, он, тем не менее, всё ещё должен управлять своим автомобилем.
Третий вариант круиз-контроля входит в состав техпакета, который предлагается дополнительно только для комплектаций SV и SL. Этот комплекс получил название ProPilot и это, фактически, смесь адаптивного круиз-контроля из предыдущих комплектаций с системой управления в пределах полосы. ProPilot разгоняет, тормозит и управляет электрокаром при скорости от 30 до 144 км/ч. Кроме того, в его состав входит система ProPilot Park – полноценный автономный парковщик, умеющий ставить автомобиль перпендикулярно, параллельно и по диагонали (причём и при переднем, и при заднем ходе).
Такая помощь водителю классифицируется как II уровень автономности для беспилотников из пяти возможных на сегодняшний день. Аналогичные функции уже встроены в системы Tesla Autopilot и SuperCruise Cadillac.
Как уже отмечал АВТОСТАТ, выход на рынок нового Nissan Leaf несомненно, будет способствовать увеличению продаж электромобилей в США и Европе.
Источник: Автостат