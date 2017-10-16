ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Компания "Порше Руссланд" открыла новый полноформатный дилерский центр в Воронеже. Открытие "Порше Центр Воронеж" является подтверждением успешного развития бренда в регионе, а также эффективной работы компании "АврораАвто" в качестве сервисного партнёра "Порше Руссланд" с 2011 года. Новый центр построен в полном соответствии с мировыми стандартами Porsche, сообщает пресс-служба "Порше Руссланд".

"Порше Центр Воронеж" занимает площадь 3807,5 кв.м., шоу-рум площадью 498,6 кв.м. позволяет разместить 8 автомобилей, чтобы представить всю палитру модельного ряда Porsche. Сервисная зона площадью 431,5 кв.м. располагает тремя рабочими постами, всем необходимым техническим оборудованием, широким спектром запасных частей и аксессуаров для профессионального сервисного обслуживания.

"Порше Руссланд" – эксклюзивный импортёр спорткаров Porsche 918 Spyder, 911, Boxster и Cayman, внедорожников Macan и Cayenne, а также спортивного седана Panamera в России – 100% дочерняя компания Porsche AG. Ключевой деятельностью является импорт автомобилей Porsche, запасных частей, аксессуаров, а также их дальнейшая дистрибуция в РФ.