Теперь российские покупатели смогут приобрести изделия из золота и серебра с драгоценными камнями.

По словам представителя китайской торговой площадки AliExpress на территории Российской Федерации, изделия таких производителей как Sunlight и Sokolov представлены на Tmall. Данные ювелирные сети представили для продажи свыше десяти тысяч изделий, выполненных из золота, серебра и драгоценных камней. Покупателям заказанные изделия будут доставлять представители крупнейших компаний по услугам курьерской доставки. По информации, предоставленной генеральным директором AliExpress в России Лю Вэйем, большинство россиян заказывает бижутерию из-за границы. Запуская продажу ювелирных изделий в России, китайская торговая площадка может стать одной из первых в стране по онлайн-продажам этого вида товаров.

Стоит отметить, что на территории России существует правовая коллизия, касающаяся онлайн-торговли ювелирными изделиями. В 1992 году президент Российской Федерации издал указ, согласно которому в государстве запрещается свободно продавать изделия из драгоценных металлов и камней. Одновременно Гражданский кодекс России гласит, что такие запреты могут устанавливаться законом, а не указом. Кроме того, в 1998 году вышел закон под названием «О драгоценных металлах и драгоценных камнях», в котором нет ни слова о подобном запрете.

Исходя из этих противоречий, в настоящее время участники рынка испытывают определённые проблемы при реализации ювелирной продукции. Часть компаний продают свои изделия с помощью интернета, часть не осваивает этот способ продаж, опасаясь юридических наказаний за такие действия.

В настоящее время министерство финансов Российской Федерации начало работу по устранению этой правовой коллизии. По словам заместителя министра финансов России Алексея Моисеева, ведомство планирует закончить работу по легализации продаж ювелирных изделий через интернет до конца текущего года.