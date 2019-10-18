ИА "Ореанда-Новости" Эксперты рассказали, как сэкономить на оформлении ипотечного кредита и как избежать отказа в выдаче банковского кредита. Основные рекомендации специалистов отражены в ниже приведённых тезисах.

Контроль и проверка при оформлении документации должна быть на первом месте. Внимательно проверяйте анкету после заполнения её банковским служащим. Ошибки менеджеров, в целом, являются распространённым явлением, однако, около двадцати процентов отказов в кредите вызваны ошибками сотрудников банка. Проверив анкету, вы снизите риск безосновательного отказа.

Не забудьте проверить свою кредитную историю. Наиболее частыми ситуациями являются: фактически закрытые кредиты остались открытыми, просрочки на мелкие суммы, некорректное отражение истории просроченных платежей, наличие задолженности по коммунальным платежам, налогам, штрафам и так далее. Эти обстоятельства могут привести к отказу в кредите или необоснованно высокой ставке.



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Правильно оценивайте свою текущую финансовую нагрузку. Например, выплаты по кредитам и другим обязательствам не могут превышать половины вашего дохода. Или каждый ребенок в семье является дополнительным источником расходов, который обязательно будет учтён сотрудниками банка.



Деловая репутация работодателя также играет значимую роль. Если у организации есть серьёзные финансовые проблемы, то вы, как заёмщик, являетесь для банка неоправданным риском. К распространённым причинам отказа в ипотеке относится: компания находится в стадии реорганизации или ликвидации, большое количество судебных исков, наличие просроченной задолженности перед налоговыми органами и плохой кредитной истории.

Потратьте время на грамотный выбор наиболее оптимальной ипотечной программы. Таким образом, это позволит вам сэкономить сотни тысяч рублей. Напомним, что в настоящее время на российском ипотечном рынке представлено более трёхсот программ. Не поленитесь изучить детально их условия предоставления ипотечного кредита.

Экономьте на страховке, ведь ежегодно вы будет тратить значительные суммы на страховые взносы. Постарайтесь выбрать страховую компанию самостоятельно, а не воспользоваться предложенной банком. В основном, это самый дорогой вариант. Правильный выбор страховой компании вполне может вам сэкономить до трёх тысяч рублей ежемесячно.