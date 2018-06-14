ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Российская корпорация «Газпромнефть» поучаствовала в крупных проектах Питера касательно инфраструктуры. Непосредственно работой на месте занималась дочерняя компания «Газпромнефть - Битумные материалы». Она промышляет производством твёрдой и смолоподобной продукции, именуемой Битум. Этот материал может получится из разных компонент, в том числе из нефти. Как правило он используется в строительстве дорог и создании кабелей. Если кто-то видел, как строители покрывают асфальт тёмной маслянистой жидкостью, то скорее всего это была смесь асфальтобетона в которую он так же добавляется.

Поскольку в Петербург из-за чемпионата по футболу приедут иностранные гости, то ремонт и возведение новой инфраструктуры был лишь вопросом времени. В результате заказ на поставку битумных материалов выиграла дочерняя компания «Газпромнефть». На данный момент она уже создала и продала полимерно-битумные вяжущие вещества и стыковочную ленту. Всё это пойдёт на преображение основных дорожно-транспортных объектов, ведущих в туристические места и стадионы.

Среди них фигурируют такие места как Невский проспект, все главные улицы города, дороги, ведущие к стадиону «Санкт-Петербург», известная дорожно-транспортная развязка расположенная на набережной Макарова и конечно же известный мост Бетанкур, протянутый вдоль острова Северный. Безусловно под программу ремонта попали и все объекты, в которых будут тренироваться будущие чемпионы.

Дабы повысить качество асфальтного и дорожного покрытия, было решено нанять лучшего производителя необходимых материалов. На российском рынке как известно, это Газпромнефть. Корпорация спонсирует огромное количество исследований и научных работ в области нефтедобычи и обработки нефтепродуктов, поэтому её успех не должен сильно кого-то удивлять. Им удалось наладить производство битумия ориентируясь на особенности определенного региона. К примеру, для холодных регионов России будет применятся одна формула изготовления, а для жарких другая. Так же учитывается загруженность дорог и магистралей. Благодаря прорыву в данной области Россию могут ожидать приятные изменения, которые возможно искоренят одну из главных проблем страны в виде плохих дорог.

Петербург получил возможность стать одним из первых испытателей преображений. Специальное покрытие, способное выдержать проливные дожди, холод и большой трафик, уже лежит под ногами жителей северной столицы. Остаётся надеется, что скоро подобные нововведения придут во все города России.