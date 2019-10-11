ИА "Ореанда-Новости" Английский производитель престижных автомобилей Aston Martin выпустил первый в истории своего существования внедорожник. Новинка была представлена и в Москве, в рамках проведения закрытого показа.

На показе, организованном в салоне под названием «Авалон», представители британского автопроизводителя анонсировали свой первый кроссовер. Информация о том, что компания Aston Martin, которая специализируется на производстве спортивных автомобилей, планирует выпустить собственный внедорожник, появилась ещё весной 2009 года. Тогда в Женеве был презентован концепт-кар будущей новинки. Стоит отметить, что и в российскую столицу британцы привезли не готовый автомобиль. На закрытом показе был анонсирован автомобиль, имеющий статус прототипа. Готовую к реализации на автомобильном рынке модель можно увидеть только в декабре текущего года.

На презентации внедорожника от Aston Martin присутствовал представитель компании-производителя. По информации, предоставленной менеджером компании по запуску новых продуктов Саймоном Крофтом, стало известно, что новинка будет оснащена двигателем, чей объём составляет восемь литров. В планах компании выпустить ещё более мощный автомобиль. Саймон Крофт отметил, что под капотом нового кроссовера находится мотор немецкого производства - Aston Martin уже давно сотрудничает с немецким автоконцерном Mercedes-Benz.

По словам директора салона Aston Martin компании «Авилон» Дмитрия Рыкова, в России наблюдается повышенный спрос на люксовые модели внедорожников. И Aston Martin не стал исключением – уже тридцать российских покупателей заявили о своём желании приобрести этот автомобиль. Стоит отметить, что точная стоимость кроссовера Aston Martin не была названа, однако эксперты прогнозируют её на уровне двадцати – тридцати миллионов рублей.