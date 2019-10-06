Такие сведения предоставило одно из профильных ведомств региона.

По информации, предоставленной сотрудниками департамента потребительской сферы и регулирования рынка алкоголя Краснодарского края, доля оптовой торговли на Кубани среди всех регионов Южного федерального округа составила свыше сорока двух процентов, розничной – свыше сорока одного процента, а услуг общественного питания – сорок шесть процентов.

Возрос объём розничной торговли в регионе. За январь – август текущего года рост продаж составил около двух с половиной процентов. В денежном отношении этот показатель равен девятистам двадцати миллиардам рублей. В оптовой торговле специалисты отметили спад на два процента, а в сфере услуг по предоставлению общественного питания наблюдается незначительный рост в более чем полпроцента.

Эксперты определили и показатели в области бытовых услуг. Здесь наблюдается незначительный спад по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. За восемь месяцев текущего года показатель снизился на полпроцента и составил около сорока шести миллиардов рублей. Предприятия в этой отрасли обогатили краевой бюджет на двадцать пять миллиардов рублей.

По информации, предоставленной пресс-службой администрации города Краснодара, работники торговли в этом регионе получают в среднем больше, чем в других регионах Южного федерального округа.