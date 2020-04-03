ИА «Ореанда-Новости» . Российская авиакомпания «Победа» обязалась вернуть денежные средства клиентам за отменённые рейсы после 1 июня 2021 года, до этого средства будут возвращены только на счёт в личном кабинете на сайте лоукостера и их можно будет потратить на другой билет перевозчика, следует из рассылки «Победы» пассажирам компании.

«Возврат средств по отмененным рейсам производится автоматически на счёт в личном кабинете. Средства в личном кабинете можно потратить до 1 июня 2021 года на любой рейс «Победы». Если до 1 июня 2021 года средства не будут израсходованы, они автоматически вернутся на банковский счёт клиента», - говорится в сообщении.