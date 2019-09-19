ИА «Ореанда-Новости» На официальном сайте Роскачества появилась информация об обнаружении бактерий группы кишечной палочки и хлоргексидина (дезинфицирующего средства) в клубничных йогуртах двух торговых марок.

Бактерии обнаружены в продукте торговой марки «Талицкий йогурт». Специалисты считают, что на производстве, по всей видимости не обеспечивается стерильность. Хлоргексидин обнаружен в йогуртах марки «Вкуснотеево». Как разъяснили в Роскачестве, это означает, что молокопроводы на предприятии плохо промывались после дезинфекции. В то же время эксперты отметили, что хлоргексидин безопасен для здоровья, его присутствие не является нарушением, однако такой йогурт уже не может претендовать на присвоение Знака качества.

Помимо этого в ходе проверки в продуктах торговых марок «Б. Ю. Александров», «Вкуснотеево», «Искренне Ваш» и «Милково» был зафиксирован повышенный показатель дрожжей.

Всего было проверено 26 торговых марок. Были исследованы 62 показателя качества и безопасности. Торговые марки «Слобода», «Снежок», «Чудо» и «ЭкоВакино» были признаны соответствующими требованиям повышенных стандартов.