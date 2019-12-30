30.12.2019, 22:42
Только треть россиян может купить себе новый автомобиль
ИА «Ореанда-Новости». Только треть россиян может купить себе новый автомобиль, сообщает издательство «Автоновости дня».
Совместный опрос был проведён журналом «За рулём» и агентством «АвтоСТАТ». 67% населения России сказали, что не могут позволить себе купить сейчас новую машину вне зависимости от её стоимости. Больше половины из них указали, что продолжат и дальше ездить на нынешнем автомобиле. Стоит отметить, что около 13% россиян отметили, что возможно в ближайшее время им придётся продать свою машину.
Только треть жителей нашей страны сказали, что могут купить новое автотранспортное средство. Выделяемые на машины суммы колеблются в размере от 700 тысяч до 1,5 миллионов рублей. 7% россиян сказали, то могут взять автомобиль только в кредит.
Совместный опрос был проведён журналом «За рулём» и агентством «АвтоСТАТ». 67% населения России сказали, что не могут позволить себе купить сейчас новую машину вне зависимости от её стоимости. Больше половины из них указали, что продолжат и дальше ездить на нынешнем автомобиле. Стоит отметить, что около 13% россиян отметили, что возможно в ближайшее время им придётся продать свою машину.
Только треть жителей нашей страны сказали, что могут купить новое автотранспортное средство. Выделяемые на машины суммы колеблются в размере от 700 тысяч до 1,5 миллионов рублей. 7% россиян сказали, то могут взять автомобиль только в кредит.
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
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