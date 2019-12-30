Совместный опрос был проведён журналом «За рулём» и агентством «АвтоСТАТ».Больше половины из них указали, что продолжат и дальше ездить на нынешнем автомобиле. Стоит отметить, что около 13% россиян отметили, что возможно в ближайшее время им придётся продать свою машину.Только треть жителей нашей страны сказали, что могут купить новое автотранспортное средство. Выделяемые на машины суммы колеблются в размере от 700 тысяч до 1,5 миллионов рублей.