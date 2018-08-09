ИА «Ореанда-Новости». Жители Москвы стали выбирать для переезда на постоянное место жительства загородные территории.

Компания ИНКОМ-Недвижимость провела независимое расследование рынка, в ходе которого исследователи выявили новую тенденцию. Около десяти процентов всех покупателей вторичного жилья предпочитают покупать недвижимость за чертой города.

При этом отмечается, что большинство людей представлены возрастной категорией 25-40 лет. Они составляют около 48% всех покупателей вторичного жилья. Данную закономерность связывают в первую очередь с рождением детей. Также молодым людям свойственно переезжать за город, отдавая дань моде.

По словам Сергея Шломы, директора Департамента вторичного рынка ИНКОМ-Недвижимость, покупка домов за чертой города во многом связана с поддержанием статуса и престижа в глазах окружения людей. В особенности данная тенденция заметна на рынке элитной загородной недвижимости Подмосковья.

К переезду за город на постоянное место жительства менее всего тяготеют люди в возрасте от 40 до 55 лет. На их долю приходится всего 12% рынка вторичной загородной недвижимости.



Эксперты утверждают, что данная закономерность легко объяснима связывающими людей обязательствами. Люди данного возраста склонны оставаться в Москве из-за привязанности к рабочему месту, а также появившейся заботой о внуках, которых надо отводить и забирать обратно из детских садов и школ.

Остальные 40% рынка загородной недвижимости приходятся на покупателей, чей возраст колеблется от 55 до 70 лет. Люди перебираются из Москвы и других городов на постоянное место жительства в Подмосковье, так как хотят не только быть поближе к своим детям и внукам из больших мегаполисов, но и получить в собственность земельный участок. Это позволяет им совмещать работу на даче с жильем в доме, так как теперь все сосредотачивается в едином месте.

Аналитики рынка отмечают, что на сегодняшний день наметилась тенденция к снижению спроса на загородное жилье в Подмосковье. Только 6% покупателей, которые собираются приобрести вторичное жилье в Московском регионе, делает выбор в пользу домов за чертой крупного города.

Ранее сообщалось, что самым востребованными остаются таунхаусы, представляющие собой блокированную застройку из соседствующих домов с отдельными входами. Самые популярные направления – это Новорижское, Ленинградское, Киевское и Минское шоссе.