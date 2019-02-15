ИА «Ореанда-Новости». Японское правительство изучит вопрос отмены краткосрочных виз для въезда туристов из России. Об этом пишет японское новостное издание Sankei Shimbun со ссылкой на информированные источники.

Японское правительство планирует разрешить гражданам РФ въезд без визы. Находиться в Японии можно будет не менее 90 дней. Кроме того, власти рассмотрят возможность многократного въезда без оформления визы - для этого будет установлен определённый срок, пишет газета «Санкэй Симбун».

Если россиянин планирует въехать на территорию Японии и находиться там в течение 90 дней, он должен заблаговременно передать сведения о своём загранпаспорте в консульское учреждение Японии. Этого достаточно. Подобный въездной режим у Японии уже действует с такими странами, как Индонезия и ОАЭ.

Пока неизвестно, когда именно будет введён этот режим, но, по предварительным сведениям, вопрос будут обсуждать главы МИД двух стран. Скорее всего, это случится 16 февраля в Мюнхене, где будет проходить Международная конференция по безопасности.

Ранее Япония уже значительно упростила условия въезда для россиян. Так, в октябре 2018 года японские власти объявили, что для туристических групп, которые едут по пакетным турам, режим получения виз упрощён. Чтобы получить визу в Японию на срок, не превышающий 30 дней, достаточно иметь заявление и загранпаспорт. Итак, в 2018 году почти 95 тысяч россиян приезжали в Японию - это на 23% больше, чем в предыдущем году.

После переговоров с президентом России, которые состоялись 22 января, японский премьер Синдзо Абэ заявил, что одна из целей РФ и Японии - увеличить взаимный турпоток до 400 тысяч человек через четыре года. Кроме того, японские власти считают, что упрощение визового режима создаст благоприятную обстановку для ведения переговоров по Курилам.