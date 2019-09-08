Речь идёт о крупном дальневосточном предприятии - заводе по производству лекарственных препаратов под названием «Дальхимфарм».

Для того, чтобы поддерживать местного производителя, власти Хабаровского края приняли решение продолжить и увеличить объём закупаемых лекарственных препаратов у этого завода. По информации, предоставленной губернатором Хабаровского края Сергеем Фургалом, производить лекарства в таких масштабных размерах и при этом только два процента реализовывать на территории Хабаровского края является неверным решением. Ведь речь идёт даже об инновационных препаратах. Завод производит до ста двадцати наименований лекарств, шестьдесят из которых являются жизненно важными для населения. Однако, большая часть производимых заводом лекарств поступает на российские рынки, расположенные в центральных районах государства. Определённый процент объёма продукции идёт на экспорт – здесь самым большим покупателем хабаровских лекарств выступает Япония. Такая информация поступила от главы региона в ходе проведения Восточного экономического форума (или ВЭФ).

Известно, что некоторое время назад завод «Дальхимфарм» реализовывал свою продукцию на внутренних рынках. Ситуация изменилась несколько лет назад – возникли проблемы с централизованными поставками, в результате, заводу стало сложно конкурировать с крупными игроками в сфере государственных закупок.

Власти Хабаровского края нашли решение – планируется увеличить объём государственных закупок у предприятия и вести работу с аптечными сетями на предмет прямой поставки лекарственных препаратов.