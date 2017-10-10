10 октября в Москве введён в эксплуатацию новый Центр управления полётами воздушных судов
10.10.2017, 11:11
ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Ввод в эксплуатацию нового центра управления полётами (ЦУП) филиала «МЦ АУВД» ФГУП «Госкорпорация по ОрВД» – масштабный и уникальный проект, впервые реализованный в России.
Новый Центр управления полётами, оснащённый АС ОрВД «Синтез-АР4», пришел на смену функционирующей с 1981 года автоматизированной системе УВД «ТЕРКАС», которая устарела морально и физически, и не в полной мере отвечает современным требованиям в части обеспечения пропускной способности, согласованного принятия решений, эффективных траекторий для эксплуатантов в условиях высокой интенсивности.
Филиал «МЦ АУВД» ФГУП «Госкорпорация по ОрВД» осуществляет обслуживание воздушного движения (ОВД) над территорией площадью более 730 тыс. км2, на которой размещено 70 аэродромов, а именно: 16 аэродромов для полётов гражданской авиации, 48 аэродромов госавиации и 6 аэродромов экспериментальной авиации. Воздушное пространство, обслуживаемое Московским центром, превосходит по размерам территории некоторых Европейских государств более чем в 1,5 раза. Объёмы воздушного движения также сопоставимы, по количеству взлётно-посадочных операций московские аэродромы превосходят ряд европейских.
Центр состоит из 10 комплексов – подсистем, в том числе, комплекса средств автоматизации управления воздушным движением, планирования использования воздушного пространства, средств передачи информации, метеорологического обеспечения, защиты информации, обеспечения справочной информации, подсистемы речевой связи, подсистемы технического управления и контроля, средств единого времени, комплексного системного тренажера.
«Переход на управление воздушным движением посредством новой отечественной техники имеет стратегическое государственное значение. Решение о создании Нового центра управления полетами для Московского укрупненного центра единой системы ОрВД было принято Распоряжением Правительством РФ в 2007 году. Центр построен с привлечением бюджетных и внебюджетных средств Общее количество составляет более 3,7 млрд руб.», - отметил Министр транспорта РФ Максим Соколов.
Генподрядчиком выполнения работ по госконтракту является ОАО «Концерн ПВО «Алмаз-Антей» с привлечением субподрядных организаций ОАО «ВНИИРА», ОАО «Фирма «НИТА», ООО «ЛОТЕС ТМ».
Новый Центр управления полётами, оснащённый АС ОрВД «Синтез-АР4», пришел на смену функционирующей с 1981 года автоматизированной системе УВД «ТЕРКАС», которая устарела морально и физически, и не в полной мере отвечает современным требованиям в части обеспечения пропускной способности, согласованного принятия решений, эффективных траекторий для эксплуатантов в условиях высокой интенсивности.
Филиал «МЦ АУВД» ФГУП «Госкорпорация по ОрВД» осуществляет обслуживание воздушного движения (ОВД) над территорией площадью более 730 тыс. км2, на которой размещено 70 аэродромов, а именно: 16 аэродромов для полётов гражданской авиации, 48 аэродромов госавиации и 6 аэродромов экспериментальной авиации. Воздушное пространство, обслуживаемое Московским центром, превосходит по размерам территории некоторых Европейских государств более чем в 1,5 раза. Объёмы воздушного движения также сопоставимы, по количеству взлётно-посадочных операций московские аэродромы превосходят ряд европейских.
Центр состоит из 10 комплексов – подсистем, в том числе, комплекса средств автоматизации управления воздушным движением, планирования использования воздушного пространства, средств передачи информации, метеорологического обеспечения, защиты информации, обеспечения справочной информации, подсистемы речевой связи, подсистемы технического управления и контроля, средств единого времени, комплексного системного тренажера.
«Переход на управление воздушным движением посредством новой отечественной техники имеет стратегическое государственное значение. Решение о создании Нового центра управления полетами для Московского укрупненного центра единой системы ОрВД было принято Распоряжением Правительством РФ в 2007 году. Центр построен с привлечением бюджетных и внебюджетных средств Общее количество составляет более 3,7 млрд руб.», - отметил Министр транспорта РФ Максим Соколов.
Генподрядчиком выполнения работ по госконтракту является ОАО «Концерн ПВО «Алмаз-Антей» с привлечением субподрядных организаций ОАО «ВНИИРА», ОАО «Фирма «НИТА», ООО «ЛОТЕС ТМ».
Источник: Министерство транспорта