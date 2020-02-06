Так,

Suzuki

представила семиместный кроссовер

XL6

по цене всего лишь 865 тысяч рублей. И хотя характеристики двигателя

XL6

не впечатляют, всего лишь 1,5 л и 105 л. с., тем не менее эта модель имеет все шансы стать полноценным семейным автомобилем.





А в

представили аналогичный по цене малый седан

с широкими возможностями по выбору двигателя: доступен бензиновый, дизельный (мощностью 83 и 75 л. с. соответственно) и вариант с турбонаддувом на 100 лошадиных сил.