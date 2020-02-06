06.02.2020, 17:06
3 азиатских автомобиля, которые могут стать популярными в России
ИА «Ореанда-Новости». На проходящем в эти дни автосалоне в Дели автоэксперты заметили несколько интересных азиатских новинок, которые могли бы стать популярными у российских водителей.
Так, Suzuki представила семиместный кроссовер XL6 по цене всего лишь 865 тысяч рублей. И хотя характеристики двигателя XL6 не впечатляют, всего лишь 1,5 л и 105 л. с., тем не менее эта модель имеет все шансы стать полноценным семейным автомобилем.
Ещё одна модель от японцев — компактный Suzuki Dzire, который идеально подойдёт для поездок по городу в одиночку или вдвоём. Обратите внимание на цену: чуть более 500 тысяч рублей в базовой комплектации.
А в Hyundai представили аналогичный по цене малый седан Aura с широкими возможностями по выбору двигателя: доступен бензиновый, дизельный (мощностью 83 и 75 л. с. соответственно) и вариант с турбонаддувом на 100 лошадиных сил.
Так, Suzuki представила семиместный кроссовер XL6 по цене всего лишь 865 тысяч рублей. И хотя характеристики двигателя XL6 не впечатляют, всего лишь 1,5 л и 105 л. с., тем не менее эта модель имеет все шансы стать полноценным семейным автомобилем.
Ещё одна модель от японцев — компактный Suzuki Dzire, который идеально подойдёт для поездок по городу в одиночку или вдвоём. Обратите внимание на цену: чуть более 500 тысяч рублей в базовой комплектации.
А в Hyundai представили аналогичный по цене малый седан Aura с широкими возможностями по выбору двигателя: доступен бензиновый, дизельный (мощностью 83 и 75 л. с. соответственно) и вариант с турбонаддувом на 100 лошадиных сил.
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
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