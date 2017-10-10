АО "ФГК" за 9 месяцев 2017 года увеличило объём перевозок на 13%
10.10.2017, 12:34
ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Результаты производственной деятельности АО "ФГК" за 9 месяцев 2017 года показали рост объёма перевозок на 13% к уровню 2016 года, до более 151 млн тонн. Общий грузооборот вагонов АО "ФГК" достиг 317 млрд ткм (+19% к уровню 2016 года), объем среднесуточной погрузки составил 8,4 тыс. единиц подвижного состава (+13%).
По словам генерального директора АО "ФГК" Алексея Тайчера, компания реализует выбранный курс, направленный на повышение технологической эффективности работы вагонов и применения мер по оптимальному задействованию парка. "Улучшение структуры вагонного парка позволило увеличить среднюю дальность груженой отправки и среднюю загрузку вагона. Это обусловлено наращиванием в парке компании доли работающих на более длинных рейсах инновационных полувагонов с повышенной грузоподъемностью и крытых вагонов с объемом кузова от 138 кубических метров. Мы повысили производительность полувагона на 11% и существенно нарастили объем перевозок основных сырьевых грузов, что связано, в том числе, с применением новых логистических схем, сокращением дальности порожнего пробега и времени простоя вагонов, увеличением доли сдвоенных грузовых операций", – уточнил Алексей Тайчер.
По итогам 9 месяцев 2017 года рост в сегменте перевозок в полувагонах АО "ФГК" составил 10%. Положительная динамика к 2016 году достигнута за счет роста погрузки лома чёрных металлов (+39%), минерально-строительных грузов (+18%), чёрных металлов (+16%), каменного угля (+8%), руды (+7%) и др.
Увеличение показателей на 10% также зафиксировано в погрузке в крытые вагоны АО "ФГК": лесных грузов – в 2 раза, продуктов перемола – на 63%, жмыхов – на 47%, сахара – на 31%, черных металлов – на 20%, зерна – на 17% и др.
Перевозки на платформах АО "ФГК" в целом выросли на 6%, в том числе: строительных грузов – на 70%, лесных грузов – на 37%, метизов – на 50%, сельскохозяйственных машин – на 10% и др.
Перевозки в цистернах АО "ФГК" увеличились в 2,6 раза.
По словам генерального директора АО "ФГК" Алексея Тайчера, компания реализует выбранный курс, направленный на повышение технологической эффективности работы вагонов и применения мер по оптимальному задействованию парка. "Улучшение структуры вагонного парка позволило увеличить среднюю дальность груженой отправки и среднюю загрузку вагона. Это обусловлено наращиванием в парке компании доли работающих на более длинных рейсах инновационных полувагонов с повышенной грузоподъемностью и крытых вагонов с объемом кузова от 138 кубических метров. Мы повысили производительность полувагона на 11% и существенно нарастили объем перевозок основных сырьевых грузов, что связано, в том числе, с применением новых логистических схем, сокращением дальности порожнего пробега и времени простоя вагонов, увеличением доли сдвоенных грузовых операций", – уточнил Алексей Тайчер.
По итогам 9 месяцев 2017 года рост в сегменте перевозок в полувагонах АО "ФГК" составил 10%. Положительная динамика к 2016 году достигнута за счет роста погрузки лома чёрных металлов (+39%), минерально-строительных грузов (+18%), чёрных металлов (+16%), каменного угля (+8%), руды (+7%) и др.
Увеличение показателей на 10% также зафиксировано в погрузке в крытые вагоны АО "ФГК": лесных грузов – в 2 раза, продуктов перемола – на 63%, жмыхов – на 47%, сахара – на 31%, черных металлов – на 20%, зерна – на 17% и др.
Перевозки на платформах АО "ФГК" в целом выросли на 6%, в том числе: строительных грузов – на 70%, лесных грузов – на 37%, метизов – на 50%, сельскохозяйственных машин – на 10% и др.
Перевозки в цистернах АО "ФГК" увеличились в 2,6 раза.
Источник: РЖД