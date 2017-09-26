ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Аэрофлот удостоен высшего рейтинга «пять звёзд» от американской авиационной ассоциации APEX. Торжественная церемония APEX EXPO Awards, на которой рейтинг за сервис получили авиакомпании-члены ассоциации со всего мира, состоялась 25 сентября в Лос-Анджелесе.

Ассоциация APEX (Airline Passenger Experience Association) базируется в США и на протяжении четырёх десятилетий специализируются на всестороннем изучении качества обслуживания пассажиров на воздушном транспорте. Она представляет собой сеть компаний и специалистов, стремящихся обеспечивать сервис мирового класса в масштабах всего рынка авиаперевозок.

Это первый рейтинг APEX, который составлен и опубликован исключительно на основе сертифицированных отзывов авиапассажиров. Данное исследование — Official Airline Ratings — проведено с использованием самых передовых отраслевых и социологических методик.

Рейтинг «пять звёзд» присуждён Аэрофлоту в наиболее престижной категории — «Глобальная авиакомпания». Кроме того, перевозчики соревновались в номинациях «Крупные региональные авиакомпании», «Местные авиалинии» и «Лоукостеры».

Данное признание ценно вдвойне, поскольку получено Аэрофлотом в непростых геополитических условиях. Несмотря на напряжённый период в отношениях между США и Россией, и американская ассоциация, и американские граждане объективно признали успех российского национального перевозчика в качестве премиальной авиакомпании с глобальным охватом деятельности.

Соревнование за звание лучших по версии APEX отличалось широким масштабом и острой конкуренцией. Всего в нём приняли участие 470 авиакомпаний. По итогам голосования пассажиров пятизвёздный рейтинг получили 12% участников. Ещё 15% стали обладателями рейтинга «четыре звезды». В списке пятизвёздных Аэрофлот – единственная авиакомпания из России и одна из шести европейских. Прочие перевозчики с рейтингом пять звёзд — азиатские и ближневосточные - традиционные лидеры глобальных рейтингов качества сервиса.

«Мы горды тем, что наш сервис оценён на «пять звёзд» в Соединённых Штатах, на крупнейшем в мире рынке авиаперевозок, - заявил генеральный директор ПАО «Аэрофлот» Виталий Савельев. — Рейтинг APEX — это всемирно известный американский знак качества. В этом году он присужден по итогам глобального исследования удовлетворенности авиапассажиров, которое охватило миллионы людей на всех континентах и проведено с помощью инновационных методик. Для Аэрофлота большая честь присоединить этот приз к набору других престижных наград, в том числе за успехи на европейском рынке».

Рейтинги APEX в определённой степени являются аналогом исследования консалтинговой компании Skytrax, которое определяет лучшие авиакомпании и аэропорты мира по уровню обслуживания пассажиров. Однако в рейтинге британского агентства более значительна роль оценок экспертов, в том числе в ходе аудита сотен критериев качества, а «пять звезд» Skytrax на сегодня имеют во всем мире лишь 9 перевозчиков.