Аэропорт Внуково обслужил 16-миллионного пассажира в 2017 году
15.11.2017, 22:55
OREANDA-NEWS. Международный аэропорт Внуково впервые в своей истории обслужил 16-миллионного пассажира. Суммарный пассажиропоток аэропорта с начала года превысил рекордный годовой показатель 2015 года - 15 млн 815 тыс. пассажиров.
Столь высокие результаты обеспечиваются динамичным развитием объёмов перевозок ведущих базовых авиакомпаний: "Россия", Utair, "Победа" и Turkish Airlines, а также благодаря успешному сотрудничеству аэропорта с другими российскими и иностранными перевозчиками.
Международный аэропорт Внуково - один из крупнейших авиатранспортных комплексов России. Ежегодно в аэропорту обслуживается более 170 тысяч рейсов российских и зарубежных авиакомпаний. Маршрутная сеть аэропорта охватывает всю территорию России, а также страны ближнего зарубежья, Европы, Азии и Африки.
Международный аэропорт Внуково выделяется среди аэропортов Московского авиационного узла своей транспортной доступностью. К привокзальной площади ведёт бессветофорный двухуровневый подъезд сразу с двух независимых шоссе (Киевского и Боровского), а уникальная подземная железнодорожная станция "Аэроэкспресса" расположена непосредственно в основном терминале А.
Аэродромный комплекс Внуково располагает двумя современными взлётно-посадочными полосами, длиной 3 500 и 3 060 м, аэродромная пропускная способность составляет 58 взлётно-посадочных операций в час. Аэровокзальный комплекс Внуково общей площадью около 300 тыс. кв. м способен обеспечить пропускную способность до 35 млн пассажиров в год.
Столь высокие результаты обеспечиваются динамичным развитием объёмов перевозок ведущих базовых авиакомпаний: "Россия", Utair, "Победа" и Turkish Airlines, а также благодаря успешному сотрудничеству аэропорта с другими российскими и иностранными перевозчиками.
Международный аэропорт Внуково - один из крупнейших авиатранспортных комплексов России. Ежегодно в аэропорту обслуживается более 170 тысяч рейсов российских и зарубежных авиакомпаний. Маршрутная сеть аэропорта охватывает всю территорию России, а также страны ближнего зарубежья, Европы, Азии и Африки.
Международный аэропорт Внуково выделяется среди аэропортов Московского авиационного узла своей транспортной доступностью. К привокзальной площади ведёт бессветофорный двухуровневый подъезд сразу с двух независимых шоссе (Киевского и Боровского), а уникальная подземная железнодорожная станция "Аэроэкспресса" расположена непосредственно в основном терминале А.
Аэродромный комплекс Внуково располагает двумя современными взлётно-посадочными полосами, длиной 3 500 и 3 060 м, аэродромная пропускная способность составляет 58 взлётно-посадочных операций в час. Аэровокзальный комплекс Внуково общей площадью около 300 тыс. кв. м способен обеспечить пропускную способность до 35 млн пассажиров в год.
Источник: Аэропорт Внуково