Авиакомпании KLM и Air Bridge Cargo достигли договорённостей о сотрудничестве
02.11.2017, 22:51
ОРЕАНДА-НОВОСТИ. В результате двухдневных переговоров голландская авиакомпания KLM и российская Air Bridge Cargo заключили соглашение о сотрудничестве, которое позволяет российскому перевозчику восстановить полёты в Амстердам в полном запрошенном объёме.
Сторонам ещё предстоит уточнить ряд технических деталей совместного взаимодействия, но в целом, принципиальная договорённость достигнута. Соответственно, разрешение на полёты KLM выдано до конца зимнего сезона и вопрос урегулирован. Авиационные власти двух стран продолжат совместную работу, чтобы избежать возникновения подобных ситуаций в будущем.
Напомним, 31 октября появилась информация о проблемах выполнения полётов российским авиаперевозчиком Air Bridge Cargo в аэропорт Амстердама.
Авиавласти двух стран провели необходимые переговоры, по итогам которых вопрос был урегулирован.
Сторонам ещё предстоит уточнить ряд технических деталей совместного взаимодействия, но в целом, принципиальная договорённость достигнута. Соответственно, разрешение на полёты KLM выдано до конца зимнего сезона и вопрос урегулирован. Авиационные власти двух стран продолжат совместную работу, чтобы избежать возникновения подобных ситуаций в будущем.
Напомним, 31 октября появилась информация о проблемах выполнения полётов российским авиаперевозчиком Air Bridge Cargo в аэропорт Амстердама.
Авиавласти двух стран провели необходимые переговоры, по итогам которых вопрос был урегулирован.
Источник: Министерство транспорта