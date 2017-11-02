ОРЕАНДА-НОВОСТИ. В результате двухдневных переговоров голландская авиакомпания KLM и российская Air Bridge Cargo заключили соглашение о сотрудничестве, которое позволяет российскому перевозчику восстановить полёты в Амстердам в полном запрошенном объёме.

Сторонам ещё предстоит уточнить ряд технических деталей совместного взаимодействия, но в целом, принципиальная договорённость достигнута. Соответственно, разрешение на полёты KLM выдано до конца зимнего сезона и вопрос урегулирован. Авиационные власти двух стран продолжат совместную работу, чтобы избежать возникновения подобных ситуаций в будущем.

Напомним, 31 октября появилась информация о проблемах выполнения полётов российским авиаперевозчиком Air Bridge Cargo в аэропорт Амстердама.

Авиавласти двух стран провели необходимые переговоры, по итогам которых вопрос был урегулирован.