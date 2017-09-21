Более 50 московских улиц, бульваров, площадей, набережных перекроют в день марафона
21.09.2017, 09:53
ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Больше 50 улиц, бульваров, площадей, набережных и проездов столицы закроют для движения 24 сентября с 07:00 до 17:00. По ним будет пролегать маршрут Московского марафона. Открывать участки будут по очереди.
В список попали улица Лужники, Лужнецкая набережная, Хамовнический Вал, Смоленская, Новодевичья, Саввинская, Ростовская, Смоленская, Краснопресненская, Пресненская набережные, Тестовская улица, 1-й Красногвардейский проезд, Мантулинская улица, улицы 1905 года, Красная Пресня, Баррикадная. Также нельзя будет проехать по Новинскому, Смоленскому и Зубовскому бульварам, Крымскому проезду, Крымскому Валу, Калужской площади, Большой Якиманке, Якиманскому проезду, Большой Полянке, улице Серафимовича, Большому Каменному мосту.
Перекроют и Софийскую, Раушскую, Космодамианскую набережные, Большой Устьинский мост, Яузский, Покровский, Чистопрудный, Сретенский, Рождественский, Цветной, Петровский, Страстной бульвары. Кроме того, закроют движение по Тверской улице (от станции метро «Пушкинская» до Тверского бульвара и от «Тверской» до «Охотного Ряда»), Тверскому бульвару, Моховой улице, Охотному Ряду, Театральной, Лубянской, Новой и Старой площадям, Китайгородскому проезду, Москворецкой, Кремлевской, Пречистенской и Фрунзенской набережным.
В список попали улица Лужники, Лужнецкая набережная, Хамовнический Вал, Смоленская, Новодевичья, Саввинская, Ростовская, Смоленская, Краснопресненская, Пресненская набережные, Тестовская улица, 1-й Красногвардейский проезд, Мантулинская улица, улицы 1905 года, Красная Пресня, Баррикадная. Также нельзя будет проехать по Новинскому, Смоленскому и Зубовскому бульварам, Крымскому проезду, Крымскому Валу, Калужской площади, Большой Якиманке, Якиманскому проезду, Большой Полянке, улице Серафимовича, Большому Каменному мосту.
Перекроют и Софийскую, Раушскую, Космодамианскую набережные, Большой Устьинский мост, Яузский, Покровский, Чистопрудный, Сретенский, Рождественский, Цветной, Петровский, Страстной бульвары. Кроме того, закроют движение по Тверской улице (от станции метро «Пушкинская» до Тверского бульвара и от «Тверской» до «Охотного Ряда»), Тверскому бульвару, Моховой улице, Охотному Ряду, Театральной, Лубянской, Новой и Старой площадям, Китайгородскому проезду, Москворецкой, Кремлевской, Пречистенской и Фрунзенской набережным.
Источник: Мэрия Москвы