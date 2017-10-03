ОРЕАНДА-НОВОСТИ. В Московском метрополитене установят 94 банкомата с возможностью пополнения транспортной карты «Тройка» без комиссии. Банкоматы появятся в вестибюлях 65 станций метро с ноября этого года.

«С их помощью пассажиры смогут совершать привычные операции. Например, снимать наличные денежные средства или переводить их на другой счет. А также оплачивать парковку и пополнять карту “Тройка” без комиссии», — рассказал заместитель Мэра Москвы, руководитель Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Максим Ликсутов.

Сейчас в столичном метро уже работает более 230 банкоматов.

Кроме того, в московском метро запустили программу установки билетных автоматов на тех станциях, где они наиболее востребованы. Пассажиры могут купить в автоматах проездные на одну и две поездки, а также пополнить билет «Кошелёк» на карте «Тройка». В конце августа на станции «Домодедовская» Замоскворецкой линии установили восемь дополнительных автоматов по продаже билетов.