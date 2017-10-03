Более 90 банкоматов с беспроцентным пополнением карты "Тройка" установят в метро
03.10.2017, 13:27
ОРЕАНДА-НОВОСТИ. В Московском метрополитене установят 94 банкомата с возможностью пополнения транспортной карты «Тройка» без комиссии. Банкоматы появятся в вестибюлях 65 станций метро с ноября этого года.
«С их помощью пассажиры смогут совершать привычные операции. Например, снимать наличные денежные средства или переводить их на другой счет. А также оплачивать парковку и пополнять карту “Тройка” без комиссии», — рассказал заместитель Мэра Москвы, руководитель Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Максим Ликсутов.
Сейчас в столичном метро уже работает более 230 банкоматов.
Кроме того, в московском метро запустили программу установки билетных автоматов на тех станциях, где они наиболее востребованы. Пассажиры могут купить в автоматах проездные на одну и две поездки, а также пополнить билет «Кошелёк» на карте «Тройка». В конце августа на станции «Домодедовская» Замоскворецкой линии установили восемь дополнительных автоматов по продаже билетов.
«С их помощью пассажиры смогут совершать привычные операции. Например, снимать наличные денежные средства или переводить их на другой счет. А также оплачивать парковку и пополнять карту “Тройка” без комиссии», — рассказал заместитель Мэра Москвы, руководитель Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Максим Ликсутов.
Сейчас в столичном метро уже работает более 230 банкоматов.
Кроме того, в московском метро запустили программу установки билетных автоматов на тех станциях, где они наиболее востребованы. Пассажиры могут купить в автоматах проездные на одну и две поездки, а также пополнить билет «Кошелёк» на карте «Тройка». В конце августа на станции «Домодедовская» Замоскворецкой линии установили восемь дополнительных автоматов по продаже билетов.
Источник: Мэрия Москвы